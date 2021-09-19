Россияне вспомнили свои любимые места отдыха в 90-е годы

«Там мы спускали первые заработанные доллары, водили туда барышень, там я никогда не видел этих карикатурных разбойников 90-х и их подруг. А может они и были, но заседали не ярко. Публика была разномастная, но весьма культурная», — написал мужчина.

По его словам, когда он в 2017 году вновь посетил заведение — оно совсем не изменилось. Несмотря на то, что паб был пуст, он работал так же, как прежде, с той же мебелью и тем самым пивом из бочки. Однако уже в 2018 году россиянин обнаружил, что «питейная» закрылась.

«И вот этому я совершенно не удивился — обратное было бы чудом. Потому что в Москве я не знаю ни одного питейного места, которое выдержало бы в относительной неприкосновенности этот период: 1990-е — Наши Дни. Почему? Не понятно», — резюмировал он.

В комментариях подписчики сообщества вспомнили о пабе «Золотая Лихорадка» на Перовской улице, о культовой чебуречной из 90-ых «Дружба» на Сухаревской и других любимых горожанами заведениях.

«Пивнушка на Ленинском, 28. Там даже официанты те же, что и 20 лет назад», «Из клубов жива "Пропаганда" с 1997 года, жив первый ресторан Новикова "Sirena". Остальные да, увы, меняют концепции раз в 5 лет», — добавили юзеры.

Ранее архивная фотография советской чебуречной в Сокольниках пробудила у россиян ностальгические воспоминания. В комментариях к посту москвичи поделились своими историями, связанными с заведением.

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