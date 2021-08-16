Российскую блогершу задержали в Москве «с пачками денег и оружием»

Блогера-миллионника Елену Сажину задержали на закрытой территории в московском таможенном центре. Россиянка въехала туда на внедорожнике. Подробности сообщаются в Telegram-канале издания Baza.

По его данным, охранники таможенного центра в Ховрино заметили на территории внедорожник Cadillac. Внутри находилась блогерша со своим молодым человеком. Машину остановили и обнаружили внутри пачки денег и предметы, похожие на оружие. Пара заявила, что заблудилась и случайно заехала в таможенный центр. Сотрудники ЧОП не поверили их словам и доставили мужчину и женщину в ближайшее отделение полиции.

В отделении Сажина раскрыла свою личность и рассказала, что собиралась снять контент для своего аккаунта в Instagram с девятью миллионами подписчиками. Для этого она отправилась на территорию таможенного центра, выбрав для съемок локацию с разноцветными контейнерами. Деньги, по данным Baza, оказались муляжом.

Сажина заявила, что не знала о том, что находится на закрытой территории. В полиции проводят проверку на предмет административного правонарушения.

Ранее блогер Михаил Литвин купил у прохожего автомобиль и въехал на нем в ресторан в центре Москвы, протаранив столы. Затем мужчина попрыгал на крыше машины. Госавтоинспекция начала проверку по факту случившегося.

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