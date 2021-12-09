Россиян напугало подтопление станции столичного метро «Динамо»

Жителей Москвы напугало подтопление на станции столичного метро «Динамо». Фотографию с потеками на пололке и стенах опубликовали в группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» в Facebook.

Местные жители отметили, что незначительные подтопления были зафиксированы здесь и раньше, но не в таких крупных масштабах. На фото видно, что с потолка станции в месте перехода, где собралось большое количество воды, она стекает далее по стенам и струей выливается на рельсы. «Когда вживую это "творчество" увидела, чуть инфаркт не хватил. Станция войну пережила, бомбежки, сколько людей ей жизнью обязаны», «И, увы, это только маленький кусочек на фото попал», «Какой ужас!» — прокомментировали юзеры.

Одна из россиянок, знакомых с ситуацией, объяснила подписчикам сообщества, что проблемы с водой под землей усугубились после того, как рабочие начали делать переход на станцию «Петровский парк». В связи с тем, что в районе Динамо протекает множество подземных рек, во время строительных работ была раскопана одна из них, после чего оттуда хлынула вода. На данный момент в некоторых местах не удалось идеально герметизировать почву и справиться с руслом подземной реки, поэтому течи не ликвидированы. Другая подписчица группы приложила в комментариях скриншот ответа сотрудников портала «Наш город», в котором говорится, что ситуация находится под контролем и не представляет опасности для передвижения пассажиров по станции.

Ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев потребовал убрать из столичного метро надписи на узбекском и таджикском языках. По его словам, они противоречат положениям Федерального закона о государственном языке.