В СПЧ потребовали убрать надписи на таджикском и узбекском из метро Москвы

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев потребовал убрать из столичного метро надписи на узбекском и таджикском языках. По его словам, они противоречат положениям Федерального закона о государственном языке. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Кроме того, неясно, как появление указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», —добавил Фадеев. В СПЧ уже отправили письмо на имя мэра Москвы.

Указатели на таджикском и узбекском установили в метро осенью текущего года. Позднее столичный дептранс сообщил, что не планирует убирать надписи на указанных языках. По словам ведомства, дополнительная навигация на станциях «Прокшино» и «Лесопарковой» появилась для удобства иностранцев, которые едут от этих станций на автобусах до Московского миграционного центра.