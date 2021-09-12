Россиян озадачило объявление об очень дешевой квартире в элитном ЖК в Москве

В помещении якобы есть три спальни со звукоизоляцией, гостиная и кабинет с дровяным камином, просторная кухня с барной стойкой, два санузла с ванной-джакузи и душем. Кроме того, каждая комната оснащена видеокамерами и датчиками движения.

«Я галеристка, самостоятельно продумывала весь интерьер, использовала в отделке эксклюзивные сорта дерева, итальянский мрамор и натуральную кожу», — написала автор поста. При этом она отметила, что не рассматривает кандидатов с животными.

Однако интернет-пользователи не поверили в дешевизну элитного жилья.

«Жуткая квартирка. Камеры. Чувствуется потом твою попку увидит весь интернет», «50 оттенков черного», «А зачем вам жилец за 20 тыcяч? Или вы сдаете квартиру соседа, пока он на работе?» — написали в комментариях подписчики паблика.

Часть юзеров предположила, что автор поста Катерина Гарбер вовсе не галеристка, за которую себя выдает, а скорее маркетолог недавно вышедшего российского сериала. Ее объявление они сочли нативной рекламой, заметив, что интерьеры квартиры похожи на кадры из сериала.

Кроме того, страница, с которой опубликовано объявление, судя по постам, была создана несколько дней назад. В хронике Катерины Гарбер есть лишь несколько статей с англоязычных источников, а на фотографии нет лица — женщина на снимке сидит спиной к камере.

Ранее в августе москвичам рассказали, какие уловки чаще всего используют мошенники, сдающие квартиры. Специалисты отметили, что в конце лета и начале осени спрос на аренду квартир резко возрастает из-за абитуриентов, студентов и тех, кто едет в город на заработки.

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