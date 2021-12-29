Россиян поразил опустевший вокзал в Москве

Россиянка оказалась на Киевском вокзале в Москве совсем одна и решила запечатлеть этот момент. Опубликованные ей в Facebook-группе «Моя Москва» фотографии опустевшего здания поразили пользователей.

«Красивый, удобный, элегантный, немноголюдный, исторический — Киевский вокзал! Недавно возвращалась с экскурсии из Переделкино и в какой-то момент поняла, что, кроме меня, в этом огромном пространстве никого нет…» — отметила автор в подписи к снимкам. Юзеры от всей души поблагодарили ее и выразили свое восхищение увиденным. «Действительно элегантный вокзал. Большое спасибо, что нам показали!», «Чудесное место!», «Лепота», — написали они. «Удивительное и притягательное место! К сожалению, часто, в суете, мы пробегаем и не замечаем его истинной красоты…» — поделился мыслями фолловер интернет-сообщества.

Однако абсолютное большинство сравнило кадры с чем-то невероятным — по их мнению, вокзалы в столице не могут быть пустыми никогда. «Как пустынно! Прямо не верится!», «Я в шоке!» — подобных комментариев было оставлено много. «В жизни не видел такой Киевский вокзал (как и другие вокзалы, впрочем). Сейчас вокзал без людей, а завтра без кого?» — философски заметил россиянин.

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