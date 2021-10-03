Россиян предупредили о мошенничестве с голосами родственников

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о новом виде мошенничества с голосами. Об этом он сообщил в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, аферисты начали подделывать номера и голоса родственников, друзей и соседей для того, чтобы получать от москвичей деньги.

Соловьев уточнил, что злоумышленник, представившись кем-то из знакомых своей жертвы, начинает рассказывать историю о том, как он попал в аварию или связался с плохими людьми. В связи с чем якобы пострадавшему требуются деньги, чтобы откупиться. Таким образом многие люди верят аферистам и переводят на их счета свои денежные средства.

«Мы понимаем, как именно телефонные мошенники заменяют номер во время звонка потенциальной жертве. Происходит это с помощью IP-телефонии. Небольшие компании в России могут предоставить такую услугу, как замена номера», — пояснил юрист.

В заключении мужчина посоветовал москвичам всегда быть настороже и внимательнее относиться к любому виду просьб о денежных переводах.

Ранее москвичей предупредили о мошенниках, которые звонят с предложением привязать QR-код вакцинированного от коронавируса горожанина к банковским или социальным картам.