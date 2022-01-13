Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с телефонными звонками

В России телефонные мошенники изобрели новую схему обмана клиентов при помощи роботов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице, передает РЕН ТВ.

По данным ведомства, при помощи автоматического устройства злоумышленники обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, необходимую для совершения операции в онлайн-банке клиента. Запрограммированный робот сообщает по телефону, что в личном кабинете россиянина замечены подозрительные действия. Это может быть перевод денежных средств или же оформление кредита. «Далее в тональном режиме просят подтвердить операцию. В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента», — предупредили правоохранители.

Россиянам напомнили, что настоящие сотрудники кредитных организаций не связываются с клиентами, как и их помощники-роботы. В случае, если человек все же стал жертвой афериста, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее на юго-востоке Москвы полицейские задержали мошенника, прикидывавшегося полицейским, чтобы выманивать деньги у пенсионеров.