Россиян предупредили об автобусных ворах

По словам россиянки, во время того, когда пассажиры заходят в автобус, цыганка просачивается в толпу и засовывает руки в карманы горожан в поисках кошельков, телефонов и других ценных вещей. После этого ее сообщник начинает предупреждать женщину о том, что они якобы зашли не в тот автобус, быстро покидая транспортное средство.

«Мною предотвращена попытка воровства у девушки-пассажирки: я увидела, что воровка при входе в автобус засунула руку ей в карман. Я подняла крик. И цыганка отбежала, оскорбляя меня. В общем, будьте бдительны, воровку и двух ее подельников я успела сфотографировать», — резюмировала москвичка.

В комментариях местные жители отметили, что эти люди уже не первый год обманывают горожан.

Ранее жители московских Котельников пожаловались в соцсетях на соседство с поселившимися в лесу цыганами. Юзер выложил видео, на котором видно, что в лесу около пешеходной дорожки обосновался цыганский табор с детьми и взрослыми — они громко общаются на своем языке, рядом бегают двое детей.