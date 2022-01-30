Вчера в 23:31
1 мин.

Россиян рассмешила реклама на кабинке туалета в Москве

Новости /
Россиян рассмешила реклама на кабинке туалета в Москве
Фото: Ирина Котова в сообществе «Речной вокзал и окрестности» в Facebook

Россиян в группе Facebook «Речной вокзал и окрестности» рассмешила реклама на кабинке туалета в Москве. Фотографию опубликовала одна из участниц сообщества.

На кадре видна уличная кабинка туалета с баннером Всемирного фонда дикой природы (WWF), фотографией леопарда и надписью: «Исчезнувших не вернуть».

Россиянам показался такой лозунг символичным. Они с иронией отнеслись к подобной рекламе. «Тоже каждый раз гуляю с собакой и угораю!» — написала одна из жительниц. Некоторых данная фотография заставила вспомнить строчки из стихотворения: «Хрустнули доски, чавкнула бездна. Нет, не ищите его. Бесполезно».

Также один из москвичей вспомнил, что похожий баннер есть на туалетной кабинке на ВДНХ. «Видел с надписью космический корабль "Буран". Тоже тонко», — написал он.

Ранее россиянина возмутила антихристианская реклама магазина электроники.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.