Россиянина возмутила антихристианская реклама магазина электроники

Житель Москвы усмотрел противоречащие христианской, исламской и иудейской традициям призывы в рекламной СМС-рассылке крупного магазина электроники. Своим возмущением он поделился в группе «Гагаринский район» в Facebook.

«Сегодня получил рекламу, которая предлагает мне "заворожить цены" и "наколдовать кешбэк". Думаю, вы тоже получили эту рассылку. Большинство удалит ее сразу в корзину. Меня искренне удивляет, почему эта компания решила употребить термины, прямо противоречащие и христианской, не только православной, и исламской, и иудейской традициям?» — написал россиянин, отметив, что в России религиозных людей подавляющее большинство. Мужчину разозлило, что крупный магазин специально использовал подобные термины при обращении к потенциальным покупателям.

Пользователи сети не разделили возмущения автора топика, отметив, что в словах «наколдовать» и «заворожить» нет никакого скрытого антирелигиозного смысла и большинство людей нормально к ним относится. Юзеры указали, что в современной России многие празднуют Хеллоуин и смотрят фильмы о Гарри Поттере, а также показывают своим детям мультфильмы о волшебстве. «Тем временем в стране с 2007 года шоу "Битва экстрасенсов" имеет бешеные рейтинги, радостно отмечается языческий праздник Масленица и, если черная кошка перейдет дорогу, многие поменяют маршрут», «Ну, потому что колдовство и ворожба — часть нашей культуры, как ни крути. По верхам отражено у Александра Пушкина в "Лукоморье", но должно тем не менее дать вам представление» — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее москвич возмутился количеством сомнительной рекламы, нанесенной на асфальт, и в группе в Facebook рассказал о том, как он с ней борется в своем районе. Однако многие не оценили его советов.