Снос деревянной мельницы в Москве вызвал споры в сети

Инцидент вызвал споры среди пользователей: одни отметили, что конструкцию уже давно пора снести, так как объект, по их мнению, не мог быть построен в XVIII веке и при этом «не очень хорошо» сохранился. Другие же, наоборот, начали встали на защиту мельницы, заявляя, что постройка действительно имеет историческую ценность.

«Откуда инфа про XVIII век? Новодел же и даже не очень похожий на реальные старые мельницы», «Какого-какого века? Там, наверное, весь картон размок 20-летней давности, когда делали эту бутафорию», «Мельница самая настоящая. Она действительно не стояла именно на этом месте с XVIII века, а была перевезена из Рязанской, если не ошибаюсь, области. От того, что она была перевезена, ценность ее вряд ли намного уменьшилась», — прокомментировали юзеры.

По информации издания «Москвич Mag», данный макет был возведен вместе с другими деревянными объектами Измайловского кремля в 1990–2000-х годах.

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