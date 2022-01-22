Россиян разозлил контейнер для раздельного сбора мусора в столичном ТЦ

Жительница Москвы в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» опубликовала фотографию контейнера для раздельного сбора мусора, установленного в одном из столичных торговых центров (ТЦ). Заглянув внутрь, она обнаружила там хаотично разбросанные отбросы.

«Заглянув внутрь поняла, что он не раздельный. В чем суть этой мусорки, кто-нибудь знает?» — задалась вопросом она. Пользователей сети разозлил данный контейнер. Многие указали, что ставить его в таком месте — бессмысленно, так как большинство горожан безразлично относятся к раздельному сбору. Другие предположили, что это поможет людям быстрее привыкнуть к такому формату и постепенно перестроиться в пользу спасения экологии.

«Отчитаться или сделать вид. Всем на это наплевать. И так везде с раздельным сбором», «Контейнеры для раздельного мусора потом тоже вываливают в одну машину», «Суть не в мусорке, а в людях», «Для того, чтобы люди потихоньку привыкали к раздельному сбору», — прокомментировали возмущенные россияне.

Ранее россияне начали складировать мешки с мусором прямо в подъезде.