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Россиян развеселил обвязанный лентой сугроб в Москве

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Россиян развеселил обвязанный лентой сугроб в Москве
Фото: Наталия Минорская в сообществе «Ивановская горка» в Facebook

Россияне в группе Facebook «Ивановская горка» обсудили обвязанный лентой сугроб в Москве.

По данным источника, находку обнаружили в центре столицы на Старосадском переулке.

Пользователи под постом с юмором отреагировали на такое явление. «Чтоб не украли», «Замечательно, что лента привязана к сугробу!», «Н — Надежно», «Да он бы и так не сбежал, больно надо», — написали с иронией москвичи.

Помимо странной конструкции с привязанной лентой горожане оценили и зимний пейзаж улицы. «А вид красивый!» — восторженно написал один из юзеров.

Ранее москвичей удивила странная выставка во дворе дома.

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