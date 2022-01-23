Россиян развеселил обвязанный лентой сугроб в Москве

Россияне в группе Facebook «Ивановская горка» обсудили обвязанный лентой сугроб в Москве.

По данным источника, находку обнаружили в центре столицы на Старосадском переулке.

Пользователи под постом с юмором отреагировали на такое явление. «Чтоб не украли», «Замечательно, что лента привязана к сугробу!», «Н — Надежно», «Да он бы и так не сбежал, больно надо», — написали с иронией москвичи.

Помимо странной конструкции с привязанной лентой горожане оценили и зимний пейзаж улицы. «А вид красивый!» — восторженно написал один из юзеров.

Ранее москвичей удивила странная выставка во дворе дома.