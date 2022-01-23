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Россиян развеселил оставленный на свалке внедорожник

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Россиян развеселил оставленный на свалке внедорожник
Фото: страница «Красногорск Online» во «ВКонтакте»

Россиян в группе ВКонтакте «Красногорск Online» развеселило фото оставленного на свалке внедорожника.

На опубликованном кадре новый автомобиль стоит среди контейнеров с мусором на помойке. «Коротко о ситуации с парковкой в Изумрудных холмах», — подписал снимок автор поста, намекая на отсутствие парковочных мест в подмосковном Красногорске.

«Браво, красногорцы — самые изумительные люди на планете», — с иронией написала одна из пользовательниц под постом.

Другие в шутку сообщили, что раз автомобиль стоит на свалке, значит его можно и забрать.

Еще несколько комментаторов, глядя на фотографию припаркованной на помойке машины, вспомнили популярную передачу «Наша Раша», где двум бомжам с рублевки было не привыкать к роскошным вещам на свалке.

Ранее, в ноябре прошлого года россияне заметили на улицах Москвы дежурных по помойкам.

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