Россияне заметили на улицах Москвы дежурных по помойкам

Жительница Москвы написала в группе в Facebook, что заметила дежурных по помойкам рядом со своим домом. По ее словам, мигранты стоят возле мусорных контейнеров и ждут, когда люди вынесут металл и макулатуру, чтобы собрать их и сдать за деньги.

«При этом они не убираются, а только мусорят. Когда говоришь им, чтоб убрали, они говорят, что это люди мусор раскидывают, хотя я лично сегодня наблюдала, как они шерстили помойку, раскидывая все в округе», — написала россиянка. В комментариях к публикации сотрудники префектуры Северного округа поблагодарили москвичку за сигнал и заверили, что с начальником мастерского участка по данному факту была проведена разъяснительная беседа. По данным местной администрации, начальнику коммунальщиков объяснили о необходимости усиления контроля над подчиненными для недопущения подобных нарушений.

Подписчики сообщества отметили, что таких работников по округу очень много, и похожая ситуация наблюдается почти в каждом районе. «Люди в такой форме только копаются в контейнерах вторсырья. За другими занятиями их не видела», «У нас такие работники устроили вакханалию около подъезда: пункт сдачи вторсырья», «Они везде так. Или стоят толпой и болтают», — написали юзеры.

Ранее россиян удивили скамейка и стол, установленные на одной из московских улиц прямо напротив мусорки.