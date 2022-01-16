Россиян развеселил снеговик-бородач из московского двора

Россиян в группе Facebook «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино» развеселил снеговик-бородач из московского двора.

Участница сообщества опубликовала в группе фотографию снеговика, сидящего на лавке. Предприимчивые москвичи сделали снежной скульптуре бороду и лицо из листьев ясеня, а также соорудили шляпу на голове.

Пользователи в комментариях успели пошутить, что снеговик не только не брит, но и пьян, указывая на расслабленную позу фигуры. А также с юмором добавили, что он оскорбляет достоинство «советского снеговика».

А кто-то успел сравнить облик снежной фигуры с собой после насыщенных новогодних каникул. «Это я, только в горизонтальном положении», — заметил один из юзеров.

Также нашлись и те, кто видел снеговика-бородача своими глазами. Оказалось, фигуру сделали на улице Бориса Галушкина. Скульптура просуществовала несколько дней, после чего ее сломали.

Ранее на столичных улицах заметили снежные фигуры тигров.