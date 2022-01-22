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Россиян развеселила «облагороженная» куча снега в подмосковном дворе

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Россиян развеселила «облагороженная» куча снега в подмосковном дворе
Фото: страница «Красногорск Online» во «ВКонтакте»

Участников группы ВКонтакте «Красногорск Online» развеселило опубликованное фото, на котором коммунальщики решили «облагородить» кучу снега во дворе, прилепив на верхушку голову снеговика.

Некоторые в комментариях восхитились креативу работников коммунальных служб. «Это шедевр», «Перформанс», — написали жители.

Другие же в шутку сравнили подобную снежную скульптуру с переевшими после праздников россиянами. «Снежная баба после длительных новогодних застолий набравшая несколько лишних килограммов», — с иронией высказались горожане.

Ранее россиян развеселил снеговик-бородач из московского двора.

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