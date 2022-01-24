Россиян развеселила припаркованная в московском дворе метла

В Facebook-группе «Москва моя» опубликовали фотографию метлы, воткнутой в сугроб. Снимок развеселил подписчиков сообщества, и они пошутили на тему, кому может принадлежать данный «транспорт».

«Парковка», — подписал автор топика. Некоторые в шутку предположили, что это транспортное средство сказочного персонажа Бабы Яги или героини романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Баба Яга припарковался и отошла на минутку», «А дом похож на особняк Маргариты», «Маргарита пошла греться», «Это не парковка, а взлетная полоса», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиян развеселил снеговик-бородач из московского двора.