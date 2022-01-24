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Россиян развеселила припаркованная в московском дворе метла
Фото: Олег Пучков в сообществе «МОСКВА МОЯ» в Facebook
В Facebook-группе «Москва моя» опубликовали фотографию метлы, воткнутой в сугроб. Снимок развеселил подписчиков сообщества, и они пошутили на тему, кому может принадлежать данный «транспорт».
«Парковка», — подписал автор топика. Некоторые в шутку предположили, что это транспортное средство сказочного персонажа Бабы Яги или героини романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
«Баба Яга припарковался и отошла на минутку», «А дом похож на особняк Маргариты», «Маргарита пошла греться», «Это не парковка, а взлетная полоса», — прокомментировали юзеры.
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