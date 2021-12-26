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Россиян удивил опасный аттракцион в Парке Горького

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Россиян удивил опасный аттракцион в Парке Горького
Фото: Harrison Forman / University of Wisconsin-Milwaukee Libraries

Аттракцион под названием «Летающие люди», установленный в Парке Горького в 1930-ые годы, удивил пользователей сети. Архивный снимок опубликовали в группе «Москва — та!» в Facebook.

На фотографии изображены люди, сидящие на открытых сидениях. Они привязаны специальными ремнями безопасности. Автор топика пояснил, что сеанс состоял из шести полетов по дуге в 180 градусов, то есть людей, решивших прокатиться, переворачивало головой к земле и обратно.

На кадре также видна длинная очередь из желающих. «Да, удивительно, находились желающие полетать. Вот так пришел отдохнуть, а тут предлагают такие выкрутасы», «Интересно, были ли несчастные случаи? Смелые люди», «Выглядит ненадежно и опасно. Я бы не рискнула», — прокомментировали юзеры.

Ранее психолог предложила устроить аттракцион для иностранцев на МКАД.

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