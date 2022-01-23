Россиян удивило отсутствие девушек на старом фото из аудитории МГУ

Старое фото студентов в аудитории МГУ заинтересовало россиян. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Москва Моя».

Комментаторы удивились тому, что на кадре 1960-го года в аудитории практически отсутствуют девушки. Некоторые предположили, что на снимок попали студенты мехмата или физмата, традиционно считавшихся более мужскими факультетами. Один из комментаторов отметил, что локация на фото напоминает Большую физическую аудиторию. «Девушки на галерке сидят», — с юмором добавила юзерша.

Пользователи заявили, что на некоторых факультетах действительно исторически наблюдается гендерный дисбаланс, однако это ни о чем не говорит. «У нас на переводческом в группе на десять парней была одна девушка, и эта девушка была на голову умнее парней», — вспомнил один из комментаторов. Другая пользовательница рассказала, что уже в 1980-е годы соотношение студентов и студенток на мехмате МГУ было примерно 55 на 45 процентов.

Ранее россиян удивило старое фото деревни около МГУ. На снимке 1956 года изображены землепашцы деревни Семеновское на юго-западе Москвы.