Россиян восхитила снежная пещера для чаепития в Подмосковье

Модераторы группы ВКонтакте «Типичный Дмитров» опубликовали историю жителя Подмосковья, который построил снежную пещеру для чаепития своему маленькому сыну и восхитил россиян.

Мужчина написал, что они с десятилетним сыном приехали в гости к бабушке с дедушкой, и там он заметил большие двухметровые сугробы. Тогда он решил сделать так называемую пещеру из снега для ребенка. При этом он отметил, что одна из соседок была против такого занятия и начала кричать, что это небезопасно. Однако, через некоторое время женщина успокоилась, а к неравнодушному горожанину присоединлся еще один отец с ребенком. «В общем через полчаса пещера увеличилась в два раза. В ней сидели и пили чай пятеро мальчишек, двоим из которых по тридцать с лишним годиков!» — поделился теплыми воспоминаниями мужчина.

В комментариях пользователи восхитились поступком отца. «Ай да красавцы, бесценное времяпровождение, честно сказать, я прочитал и позавидовал вам», «Какие молодцы! Побольше таких пап», «Круто, я бы тоже так хотел», — написали восторженные жители.

Также некоторые с юмором отметили, что если собрать компанию побольше и расширить территорию, то и дворникам работы будет меньше.

Ранее россиян развеселила «облагороженная» куча снега в подмосковном дворе.