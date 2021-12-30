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Россиян восхитили новогодние утки в центре Москвы

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Россиян восхитили новогодние утки в центре Москвы
Фото: страница Secret Hamovniki на Facebook

В группе Facebook «Secret Hamovniki» пользователи сети обсудили скульптурную композицию утиного семейства, членов которого местные жители нарядили в зимнюю одежду новогодних расцветок.

«Кто еще не видел новогодних уточек у Новодевичьего монастыря? Спешите, градус милоты зашкаливает и грозит растопить даже самые каменные сердца», — написала автор поста.

Фолловеры в комментариях умились наряженным утятам. «Ой, мамочки! Милота какая!», «Какая прелесть», — выразили свой восторг жители Москвы.

Старожилы района объяснили, что скульптуры наряжают так каждый год перед праздниками. А также добавили, что одежку с уток в этот период никто не снимает, и композиция радует глаз все новогодние каникулы.

Один из жителей Москвы предположил, что уток перед Новым годом и Рождеством могут наряжают сотрудники американского посольства.

Ранее украшения детского сада вызвали у россиян ностальгию по советскому детству.

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