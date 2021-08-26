Россиян возмутил «апгрейд» исторического здания

Снимок исторического дома, в котором установили современные окна, кондиционер на фасаде и сделали лоджию, возмутил россиян. Фото московского здания опубликовали в городской группе Facebook.

«Апгрейд», — прокомментировал внешний вид здания автор поста. Пользователи сети сошлись во мнении, что жильцы, которые поступают подобным образом, портят историческое наследие. «Живя в старом фонде, человек несет полную ответственность за внешний вид здания», — возмутилась одна из подписчиц. Другая подписчица заявила, что с владельцами квартир в исторических домах необходимо подписывать договоры, что те не собираются стеклить лоджии и производить подобные изменения. То, что люди сделали со зданием на фото, назвали «дикостью».

«Редкое единодушие оценок и поразительное!» — удивилась одна из комментаторов. Женщина отметила, что кондиционер на фасаде может быть «жизненно необходим» пожилым людям или астматикам. Ей возразили, что существуют более современные системы регулирования воздуха, которые бы не изменили исторический облик здания.

Ранее стало известно, что на Тверской улице отреставрируют здание «Филипповской булочной». Отмечается, что при работах сохранят исторический фасад и дореволюционный интерьер.

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