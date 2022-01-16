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Россиян возмутил сбрасывающий грязный снег с дороги на детский сад снегоуборщик

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Россиян возмутил сбрасывающий грязный снег с дороги на детский сад снегоуборщик
Кадр: страница «СВАО г. Москвы (Северо-Восточный административный округ)» в Facebook

Россиянин опубликовал в Facebook-группе «СВАО г. Москвы (Северо-Восточный административный округ)» видео с работающим странным образом снегоуборщиком: сначала машина ссыпала снег на дорогу перед собой, а потом начала сбрасывать его в сторону — на забор детского сада. Увиденное возмутило пользователей сети.

«Ноу-хау от Mercedes на Ленской улице — встречайте!» — так подписал ролик автор поста. «Это называется мартышкин труд: то же самое, как и поливалки, работающие в ливень», — добавил он в комментариях.

Одна из пользовательниц отметила, что встречала подобную работу снегоуборщиков и в других районах столицы. Другая иронично предложила водителю ссыпать снег на стекло своей машины. Третий предположил, что происходящее очевидно приведет к необходимости менять газоны по всему городу летом. «Кстати, удивительно, но под машиной снега нет после проезда (когда снег еще ссыпался вперед)», — обратил внимание еще один участник дискуссии.

Появился в комментариях и представитель Управы Бабушкинского района, объяснивший, что техника на видео предназначена для комплексной уборки в зимний период, в том числе для передвижения снега перед собой до места складирования и дальнейшего вывоза на снегоплавильные пункты. Однако смысл происходящего подписчикам интернет-сообщества понятнее не стал.

«Скорее всего, впереди должен был ехать самосвал, куда обычно скидывают снег…» — заметил юзер. «Если за забором сад или школа, то важно помнить: на территориях учебных заведений по регламентам реагенты недопустимы. Поэтому надо писать по всем инстанциям, включая депобразования, чтобы остановить вредителей», — подчеркнула москвичка.

Ранее россияне возмутились сколотым во время уборки снега асфальтом.

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