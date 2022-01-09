Россияне возмутились сколотым во время уборки снега асфальтом

Россияне в группе Facebook «Тимирязевский.Соседи» возмутились работой коммунальщиков, которые во время уборки снега и льда скололи асфальт.

Одна из участниц сообщества опубликовала видео, на кадрах которого запечатлено, как на Дмитровском проезде в районе дома 20 смерзшийся снег долбят ковшом экскаватора. При этом, по словам женщины, от такой уборки льда разбивается асфальт, который положили только летом прошлого года.

Одна из жительниц района вспомнила, как недавно на Астрадамской улице тоже повредили свежеуложенный асфальт, правда не экскаватором, а строительным контейнером.

Остальные комментаторы не стали высказывать свое мнение по поводу испорченного асфальта, но призвали к решению проблемы управу Тимирязевского района.

Ранее россияне массово пожаловались на плохую уборку снега.