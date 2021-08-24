Россиян возмутил счет из кафе в аэропорту Шереметьево
Пользователь сети выложил в группу «Интересная Москва» в Facebook фотографию со счетом из кафе в московском аэропорту Шереметьево. Россиян возмутили цены на блюда, указанные в чеке.
«Ничего необычного, просто обед в аэропорту Шереметьево. Столичная воздушная гавань держит уровень: 50 граммов сметаны за 100 рублей», — подписал автор публикации.
Так, весенний салат, состоящий из редиса, огурцов, зелени и сметаны, в местном кафе можно приобрести за 378 рублей за 135 граммов. Две порции пельменей обойдутся в 1340 рублей, а два больших капучино — в 1020 рублей. Отдельно карамельный сироп на стакан кофе будет стоить 50 рублей.
«Пельмени из мощей графа Шереметьева нарубили», «У меня был молодой человек иностранец, европеец, первый раз приехав в Россию, он очень удивился, что за цифры в меню напротив салатов и другой еды. Сокрушался — реально 135 граммов овощей отмеряют и 15 граммов масла», «Пельмени за 1300 рублей? Они говорящие, что ли», «200 рублей много за такой обед, и вид как из столовки», — написали юзеры.
Ранее ФАС в ходе проверки не обнаружила нарушений в наценках на еду в кафе и ресторанах в аэропортах Москвы и посчитала их законными. Проверка была проведена после обращения юриста Романа Лялаяна, который был возмущен фактом наценки в 300 процентов на еду в одном из кафе аэропорта Домодедово. Он отметил, что цены в заведении отличаются от цен в остальных кафе той же сети, расположенных в городе.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!