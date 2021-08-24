Россиян возмутил счет из кафе в аэропорту Шереметьево

Так, весенний салат, состоящий из редиса, огурцов, зелени и сметаны, в местном кафе можно приобрести за 378 рублей за 135 граммов. Две порции пельменей обойдутся в 1340 рублей, а два больших капучино — в 1020 рублей. Отдельно карамельный сироп на стакан кофе будет стоить 50 рублей.

«Пельмени из мощей графа Шереметьева нарубили», «У меня был молодой человек иностранец, европеец, первый раз приехав в Россию, он очень удивился, что за цифры в меню напротив салатов и другой еды. Сокрушался — реально 135 граммов овощей отмеряют и 15 граммов масла», «Пельмени за 1300 рублей? Они говорящие, что ли», «200 рублей много за такой обед, и вид как из столовки», — написали юзеры.

Ранее ФАС в ходе проверки не обнаружила нарушений в наценках на еду в кафе и ресторанах в аэропортах Москвы и посчитала их законными. Проверка была проведена после обращения юриста Романа Лялаяна, который был возмущен фактом наценки в 300 процентов на еду в одном из кафе аэропорта Домодедово. Он отметил, что цены в заведении отличаются от цен в остальных кафе той же сети, расположенных в городе.

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