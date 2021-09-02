Россиян возмутил заасфальтированный люк в Москве

«Очень классно заасфальтировали дорогу, а вместе с ней и люк, судя по всему», — написала автор поста.

Местные жители оказались крайне недовольны качеством благоустройства.

«О! Узнаю почерк Равшана и Джамшута», «Нанимают не работников, а вредителей! И они за свою "работу" еще и зарплату получают!», «Наказаны будут маятой коммунальные службы энергетиков, газовщиков или канализации, когда придет время в люк влезть», «Это же натуральное вредительство... И кто-то за эти "работы" еще и деньги получает», — написали интернет-пользователи.

В июне в Москве во время «суперливня» очевидцы заметили необычный канализационный люк. На размещенных в сети кадрах видно, как крышка люка активно двигается и периодически приподнимается над смотровым колодцем.

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