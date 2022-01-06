Россиян возмутила детская горка с крутым склоном в Москве

В группе Facebook «Мы живем в Гольяново» жители района обсудили детскую горку с крутым склоном. На опубликованном в сообществе фото видна недавно благоустроенная игровая площадка с искусственными холмами, которые дети в зимнее время приспособили под горку.

В комментариях горожане подтвердили, что спуск является травмоопасным. «Действительно, на этой горке очень нехороший спуск. Либо в качели, либо в трубу... И да, затормозить невозможно», «Для каких целей и по каким нормам на детской площадке сооружена эта горка? Или это не горка, тогда что? За несколько минут прогулки травмировались двое детей. Очень крутой склон и резкое приземление», — с возмущением написали россияне.

Другие пользователи указали, что изначально проект площадки предусматривал другие конструкции для детей, однако их не успели доделать. Это подтвердили и на портале «Наш город»: там объяснили, что данный спуск не является детской горкой и что на указанном элементе малой архитектурной формы после поставки необходимого материала будут установлены скаты.

Фолловеры паблика в комментариях сообщили, что в таком случае недоделанную площадку нужно срочно оградить, чтобы дети не получили новых травм.

Ранее россиянка пожаловалась на порванную на детской площадке одежду.