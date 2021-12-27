Сегодня в 03:22
1 мин.

Россиян возмутила укладка асфальта на снегу в Москве

Новости /
Россиян возмутила укладка асфальта на снегу в Москве
Фото: страница «Алтуфьево Бибирево Лианозово — полезное» в Facebook

Россияне в группе Facebook «Алтуфьево Бибирево Лианозово — полезное» возмутились укладкой асфальта на снегу на северо-востоке Москвы.

Автор поста рассказала, что работники «Жилищника» делают новые тротуары в заснеженную погоду на Абрамцевской улице в районе шестого дома. А также поинтересовалась, как с этим можно бороться и к кому обращаться за помощью в решении этой проблемы.

Горожане пожаловались в комментариях, что, к сожалению, в столице, такая практика укладки асфальта в непогоду не редкость. «Весной будут снова класть. Каждый год одно и тоже», — написала одна из женщин.

Среди участников группы нашлись и те, кто дал совет, как действовать в такой ситуации. «Фото отправьте в приложение Наш Город» — предложила разместить одна из жительниц Москвы.

Ранее в Москве рабочие легли на свежий асфальт и попали на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.