Россиян возмутила укладка асфальта на снегу в Москве

Россияне в группе Facebook «Алтуфьево Бибирево Лианозово — полезное» возмутились укладкой асфальта на снегу на северо-востоке Москвы.

Автор поста рассказала, что работники «Жилищника» делают новые тротуары в заснеженную погоду на Абрамцевской улице в районе шестого дома. А также поинтересовалась, как с этим можно бороться и к кому обращаться за помощью в решении этой проблемы.

Горожане пожаловались в комментариях, что, к сожалению, в столице, такая практика укладки асфальта в непогоду не редкость. «Весной будут снова класть. Каждый год одно и тоже», — написала одна из женщин.

Среди участников группы нашлись и те, кто дал совет, как действовать в такой ситуации. «Фото отправьте в приложение Наш Город» — предложила разместить одна из жительниц Москвы.

Ранее в Москве рабочие легли на свежий асфальт и попали на видео.