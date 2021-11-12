В Москве рабочие легли погреться на свежеуложенный асфальт и попали на видео
В Москве рабочие легли на свежий асфальт и попали на видео. Ролик, снятый очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком». Жители столицы предположили, что мужчины замерзли и решили погреться.
«Жалко до слез людей, которые и летом в зной, и зимой в холод трудятся физически на открытом воздухе. Спасибо им огромное и помоги Господи!», «Людей жалко! Доведены условиями своей работы, а также качеством спецодежды настолько, что ложатся греться на вонючий асфальт. Не от хорошей жизни это», — так высказались комментаторы.
«То, что легли погреться, это понятно. Непонятно другое: не останутся ли вмятины на асфальте от лежбища усталых работяг?» — заметил один из москвичей. «Если уж машины сразу ездят после укладки асфальта, то вряд ли от людей будут вмятины», — отозвался другой.
Многих увиденное умилило и даже развеселило. «Ну весело же, почему нет! Если тепло, можно и поваляться. Они, может, ждут приемки работ или машину, которая их заберет», — предположил подписчик канала.
Ранее рабочие закрасили историческую плитку в московском доме и возмутили россиян. Один из активистов рассказал, что для покраски подъезда ремонтники использовали дешевую масляную краску.