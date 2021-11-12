В Москве рабочие легли погреться на свежеуложенный асфальт и попали на видео

В Москве рабочие легли на свежий асфальт и попали на видео. Ролик, снятый очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком». Жители столицы предположили, что мужчины замерзли и решили погреться.

«Жалко до слез людей, которые и летом в зной, и зимой в холод трудятся физически на открытом воздухе. Спасибо им огромное и помоги Господи!», «Людей жалко! Доведены условиями своей работы, а также качеством спецодежды настолько, что ложатся греться на вонючий асфальт. Не от хорошей жизни это», — так высказались комментаторы.

«То, что легли погреться, это понятно. Непонятно другое: не останутся ли вмятины на асфальте от лежбища усталых работяг?» — заметил один из москвичей. «Если уж машины сразу ездят после укладки асфальта, то вряд ли от людей будут вмятины», — отозвался другой.