Россиян возмутили закрывающие панорамный вид с Воробьевых гор туалеты

Установленные на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве кабины туалетов возмутили пользователей сети. Фотографию конструкций, закрывающих россиянам обзор, опубликовали в группе «Ломоносовский район и окрестности» в Facebook.

«Панорамный вид со смотровой площадки Воробьевых гор. Кто этот гений? Как вообще такую расстановку можно придумать?» — подписала свою публикацию россиянка.

Пользователи сети в комментариях выразили свое негодование и потребовали авторов данной идеи убрать конструкции, освободив нормальный проход на смотровую площадку. По мнению местных жителей, туалеты должны располагаться дальше по улице, чтобы не ограничивать обзор. «О, если там сзади есть окошки, наверное, это самые гламурные туалеты в городе», «Это выставка достижений туалетных технологий. Подарок москвичам», «Их надо к канатной дороге прицепить. Что-то типа общего вагона получится», — пошутили юзеры.

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