Россиянам дали советы по борьбе с пьяницами у подъездов

Жителям столицы напомнили, что с пьяницами на лавочках у подъездов можно бороться с помощью полиции. Подробнее об этом рассказал портал «Москва 24» со ссылкой на председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгения Корчаго.

Эксперт напомнил, что распитие спиртного на улице карается штрафом до 1,5 тысячи рублей согласно статье 20.20 КоАП РФ («Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах»). Протоколы об административном правонарушении составляет полиция, которая обязана приезжать по вызову жильцов дома. При этом учитывается сам факт употребления алкоголя, вне зависимости от других обстоятельств.

Корчаго посоветовал делать пребывание пьяных компаний на лавках «некомфортным» и сразу вызывать полицию, как только те начинают распивать алкоголь. При звонке необходимо дать точный адрес и попросить привлечь нарушителей к ответственности. Можно кооперироваться с соседями, чтобы в отделение поступило сразу несколько обращений — тогда контроль за придомовой территорией могут ужесточить.

Юрист отметил, что при бездействии полицейских можно обратиться в прокуратуру и суд. Для этого полезно знать номер, под которым записали ваше обращение.

Ранее жительница района Измайлово пожаловалась в сети на шумные компании, которые каждую ночь исполняют под ее окнами известные хиты. Москвичке посоветовали «не стесняться» и вызывать полицию столько раз, сколько потребуется.

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