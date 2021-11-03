Россиянам дали советы по лечению легкого COVID-19 в домашних условиях

Бывший директор 2-й Рижской больницы Янис Петронис рассказал о том, как вылечить COVID-19 в домашних условиях при условии легкого течения заболевания, пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, в случае, когда госпитализации можно избежать, находясь дома очень важно пить как можно больше жидкости. Это может быть вода, морсы, чаи и другие напитки. Также необходимо позаботиться о легких — для этого эксперт посоветовал спать на животе и делать дыхательные упражнения. «Наберите сколько можете воздуха в легкие и медленно выдыхайте. Это поможет вашим легким», — пояснил он.

Медработник подчеркнул, что вирус боится движений и свежего отдыха, в связи с чем Петронис посоветовал больше гулять на свежем воздухе в случае, если человек живет за городом. При ухудшении состояния, появлении новых симптомов, необходимо обратиться за помощью к специалистам, резюмировал он.

Ранее в транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением мер против COVID-19.