Россиянам назвали неочевидные подарки ко Дню матери

Специалисты подготовили подборку неочевидных подарков на День матери, который в этом году отмечается в воскресенье, 28 ноября, пишет «Москва 24» со ссылкой на материал сервиса «Авито услуги».

Эксперты предлагают подарить женщинам домашнюю выпечку, украшенную съедобными фотографиями. Например, это могут быть капкейки — четыре-шесть штук обойдутся в 250-500 рублей. Еще одной идеей для подарка стал съедобный букет цветов, который можно собрать из ягод, фруктов или конфет. Альтернативным вариантом эксперты предложили сделать букет из раков и креветок, колбасок и орехов, разных сортов сыра и даже сушеной рыбы. Средняя цена такого подарка составляет от 500 до 1000 рублей.

Из других неочевидных подарков россиянам была назвала песня, написанная специально для матери профессиональными музыкантами. В преддверии праздника спрос на музыкальные подарки вырос на 40 процентов.

Ранее набор для творчества оказался самым популярным подарком для школьников в Москве на День знаний. Чуть менее распространенным подарком стал смартфон, его назвали десять процентов респондентов.