Россиянам предложили давать дополнительные выходные для ревакцинации

Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил давать работающим россиянам дополнительные выходные для ревакцинации от COVID-19, сообщает радио Sputnik.

По мнению Тумусова, такая мера будет выгодна и самим работодателям, так как заболевшие сотрудники все равно вынуждены будут взять больничный, но на более продолжительный срок. На данный момент работодателям порекомендовали давать сотрудникам два выходных на прививки от коронавируса, однако депутат считает, что эта мера является недостаточной. Тумусов уточнил, что работающих граждан необходимо простимулировать для эффективного хода кампании по вакцинации.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом раскрыли, что вакцинацию от COVID-19 первым компонентом в Москве прошли почти 5,9 миллиона москвичей.