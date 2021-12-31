Россиянам предложили встретить Новый год в стиле «Карнавальной ночи»

Фильму Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» в декабре этого года исполняется 65 лет. По этому случаю СберПервый предложил россиянам встретить Новый год в стиле этого легендарного кино.

Специально для этого был записан ремейк хита «Пять минут» из картины. На этот раз песню исполнила певица Муся Тотибадзе. Художница Татьяна Ахметгалиева придумала свою интерпретацию «Карнавальной ночи», создав открытку с атмосферой шумного праздника: ее можно скачать и отправить любимым людям. Тем, кто хочет устроить торжество по мотивам фильма и создать образ в стиле 50-х, купить тематическую посуду и все необходимые продукты, помогут спецпредложения от банка.

Также по столь важному поводу СберПервый вспомнил интересные моменты и неизвестные факты о популярном советском фильме. Ниже — некоторые из них.

«Карнавальная ночь» стала дебютом Эльдара Рязанова. Директор «Мосфильма» Иван Пырьев увидел в предложенном сценаристами сюжете злободневность, поэтому отдал его молодому режиссеру, которому была близка тема противостояния поколений.

Поначалу худсовет «Мосфильма» не сильно верил в успех «Карнавальной ночи».

Сергея Филиппова на роль выпившего лектора утвердили без проб, но скоро на площадке произошел инцидент. Перед съемками знаменитой сцены лекции о жизни на Марсе актер решил вжиться в роль буквально и выпил за кулисами. Ушло 13 дублей — ничего не получалось, и Рязанов отправил Филиппова домой. В другой день уже трезвый актер сразу исполнил свою роль с комедийным блеском.

Ранее был назван самый популярный продукт перед Новым годом.