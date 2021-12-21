Россиянам рассказали о неизлечимых последствиях COVID-19

Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с URA.RU рассказал о неизлечимых последствиях COVID-19.

По словам медика, у людей, переболевших коронавирусом, может развиться паросмия — расстройство обоняния. «Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи, то есть они не ощущают приятные запахи, только гнилостные. Что бы они ни нюхали, даже любимые цветы, ощущают гнилостный запах. Все, что пробовали из медикаментозного лечения, различные капли, ничего не работает», — рассказал инфекционист.

Врач также отметил, что паросмия проходит лишь со временем. У разных пациентов период выздоровления длится от двух месяцев до полугода. Есть и те, у кого такие последствия коронавируса и вовсе не проходят, универсального лечения пока не существует.

Ранее главврач больницы №52 Марина Лысенко также рассказала о последствиях COVID-19. Она отметила, что знает людей, которые переболели вирусом, после чего потеряли слух, зрение или облысели.