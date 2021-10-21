В Москве вернулись к практике кастингов для арендаторов квартир

Практика кастингов для потенциальных квартиросъемщиков возобновилась в Москве. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

По ее словам, такая ситуация наблюдалась в начале 2000-х годов, когда был заметный дефицит арендных предложений и собственники могли выбирать арендатора. «Тогда они устраивали настоящие кастинги для желающих снять жилье, отсеивая неподходящих. Сейчас мы в ряде случаев наблюдаем похожую картину», — сказала она.

Однако в настоящее время к таким мерам прибегают для экономии времени на показах жилплощади. Собственники в один день приглашают сразу несколько претендентов, чтобы провести общий показ. Эксперт уточнила, что арендодатели, которые сдают свои квартиры неофициально, часто могут отказать семьям с детьми или беременным женщинам из-за опасений за отношения с соседями, которые из-за шума могут вскрыть факт незаконной сдачи квартиры в аренду.

Ранее на рынке аренды жилья в Москве ужесточились требования к квартирантам. По информации риелторов, спрос на аренду квартир в Москве на 17 процентов превышает предложение. Срок сдачи жилья, ранее составлявший от двух до трех недель, сократился до нескольких дней. Некоторые собственники особо востребованных квартир устраивают кастинги для будущих жильцов.