Россиянам рассказали о современных похоронных трендах

В столичном выставочном комплексе «Экспоцентр» открылась выставка «Некрополь», посвященная похоронному сервису и мемориальному искусству. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Известно, что на выставке россияне могут узнать о современных похоронных трендах от экспертов. К примеру, они рассказывают, что «переходить в иной мир» в темных тонах уже считается неактуальным — на выставке показали варианты нестандартных прощаний с усопшими в ярких цветах или с помощью народных мотивов.

По информации «Газеты.Ru», международная экспозиция «Некрополь — Tanexpo World Russia» прошла в столице в 29-й раз. Участники выставки постарались отвлечь зрителей от мрачности представляемой темы. На экспозиции модели оделись в персонажей произведения писателя Николая Гоголя «Вий», а стенды украсили декоративными черепами. Кроме того, на «Некрополе» прошел показ похоронной моды.

Ранее культурный центр в Москве анонсировал спектакль с необычным названием «Анальная оргия с участием невидимых людей под органную музыку». Авторы постановки сообщили, что со зрителями собираются поговорить о сексе, и пообещали сделать это «дико ржачно».