Россиянам рассказали о способах борьбы с похмельем в праздники

Нарколог, психотерапевт, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Ковалев в беседе с «Мослентой» рассказал, как бороться с похмельем в новогодние праздники.

Врач напомнил, что можно и вовсе избежать интоксикации. Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил. «Нужно сделать так, чтобы у вас на килограмм массы тела алкоголя было не больше, чем десять граммов крепкого в неделю. То есть не разово, а, условно, за все новогодние праздники», — объяснил врач.

На сайте b.17.ru привели данные специалистов ВОЗ, которые для унификации установили понятие стандартной дозы алкоголя – количество спиртного напитка, в котором находится алкоголь в количестве эквивалентном десяти граммам чистого спирта.

Одна стандартная доза алкоголя это – 100 миллилитров сухого вина, или 30 миллилитров водки, или 200 - 250 миллилитров светлого пива.

Ковалев также отметил, что если все-таки похмелье наступило, то нужно принять энтеросорбенты, например, полисорб. Такие препараты выводят токсичные продукты распада алкоголя, не травмируя желудочно-кишечный тракт. Он добавил, что на утро после застолья можно принять янтарную кислоту или активированный уголь — это также поможет справиться с плохим самочувствием.

Ранее эксперт по питанию рассказал о правилах правильного застолья в Новый год.