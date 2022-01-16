Россияне дали советы по борьбе с громкой любовью соседей

Россияне обсудили, как бороться с соседями, громко занимающимися любовью за стеной. Советы появились под постом в Instagram-аккаунте «Топ ВАО г. Москвы».

«Соседи каждую (почти) ночь очень громко друг друга любят и мешают спать. Что делать? А вы слышите соседей?» — обратился автор топика к пользователям сети. Комментаторы отметили, что если соседи шумно занимаются сексом после 23 часов, то в такой ситуации законно обратиться в полицию. Но для начала пользователи сети порекомендовали поговорить с соседями. «Напишите записку на дверь: "Не строй из себя порноактрису"», — в шутку написала одна из юзерш.

Многие отметили, что нет ничего плохого в том, что люди любят друг друга, и порекомендовали в таких ситуациях успокоиться, не обращать внимания или вовсе «не завидовать» и последовать примеру соседей. «А может, там порно снимают. Смех смехом, мы так в начале 2000-х в Питере попали», — вспомнила забавную ситуацию одна из комментаторов.

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