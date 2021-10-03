Россияне массово начали публиковать фото осенних деревьев в Москве

Пользовательница сети предложила москвичам составить совместную подборку фотографий осенних деревьев в Москве. Пост с предложением женщина опубликовала в районной Facebook-группе Airport/Sokol Da Neighborhood.

Автор топика выложила снимок клена на Песчаной улице и назвала его своим «текущим фаворитом». Комментаторы последовали примеру женщины и начали массово делиться любимыми фотографиями.

Некоторые разместили кадры осенних деревьев в парках: в объективы попал Тимирязевский лес и парк Березовая роща. На снимках видно, что деревья уже желтеют и багровеют, а листья активно опадают.

Одна из пользовательниц сфотографировала гриб с красной шляпкой в Покровском-Стрешнево. Подобная тематика оказалась популярной у авторов осенних снимков — другая юзерша поделилась изображением дерева с грибами на улице Коккинаки. «Присоседюсь. Может быть, кто-то сведущий просветит, что это такое цветет и плодоносит в эту пору», — написала одна из подписчиц и прислала снимок необычных зеленых плодов во дворе жилого кирпичного дома, однако точный адрес женщина не указала.

Ранее в московском метро заметили «госпожу Осень» — женщину в шляпке с крупным желтым цветком и с cумочкой, украшенной искусственными кленовыми листьями. Пользователи сети оценили наряд россиянки и восхитились ее смелостью.