Россияне массово заявили о желании избавиться от бабушкиного хрусталя

Жительница Москвы в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» дала объявление о поиске хрусталя, который россияне смогли бы ей отдать за ненадобностью.

«У меня возник запрос на "бабушкин" хрусталь, посуду. Может кому мешает, а выбросить жалко? Хочу восстановить коллекцию из детства», — написала она. В комментариях к топику россияне массово изъявили желание избавиться от своей посуды. Помимо бокалов, женщине предложили хрустальный рог, салатники, пепельницу, стаканы и даже кастрюли с ложками.

«Да, посуда есть! Заберите, пожалуйста», «У меня есть. Много. Забирайте», «Очень много всего есть на даче, могу прислать фото», — прокомментировали юзеры. Один из подписчиков сообщества отметил, что хрусталь — это дорогое удовольствие и многие просто не знают ему цену. Однако другие фолловеры паблика указали, что реально высокую цену имеют довольно редкие вещи, а чаще всего на продаже старого хрусталя много не заработаешь.

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