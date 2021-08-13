Россияне начали разорять клумбы возле Кремля

В прокуратуре Москвы сообщают, что если цветы с клумбы сорваны или выкопаны тайно, из корыстных побуждений, с прямым умыслом и на сумму больше 2,5 тысячи рублей, то это расценивается как кража.

За совершение кражи грозит лишение свободы до двух лет, при этом уголовная ответственность за такой проступок наступает с 16 лет.

В одном из сетевых цветочных магазинов Москвы древовидную гортензию можно приобрести по цене 455 рублей за штуку.

В конце июля сообщалось, что в Москве девушка на скутере украла четыре корзины с цветами во дворе магазина и попала на видео. Девушка приехала на скутере на улицу Ирины Левченко в Щукино, подкралась к крыльцу магазина азиатских продуктов и суши и за четыре минуты сложила в сумку горшки с цветами.

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