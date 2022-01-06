Россияне напомнили способы уберечь пожилых родственников от мошенников

Автор поста опубликовала заявление, которое написала в полицию ее пожилая родственница. В нем пенсионерка подробно описала схему обмана. Звонившая мошенница назвала имя дочери и сообщила, что та стала причиной ДТП с пострадавшим. После этого злоумышленница попросила перевести ей полтора миллиона рублей якобы на восстановление потерпевшей.

Затем жертве позвонил с другого номера человек, представившийся следователем, и попросил 500 тысяч рублей на «оплату лечения» жертвы аварии. Пенсионерка сняла деньги в банке и передала их незнакомцам, якобы курьерам.

«Очень жалко человека, которому 82 года, ее мучили четыре часа эти нелюди. Сердце разрывается на части», — пожаловалась дочь пострадавшей.

В комментариях отметили, что с родными необходимо проводить профилактические беседы на тему мошенничества. «К сожалению, у пожилых людей критическое восприятие ситуации притупляется с возрастом. Им надо каждый день повторять», — отметила одна из пользовательниц. Кто-то посоветовал подключить пенсионерам услугу, при которой входящие звонки на телефон могут поступать только от контактов из телефонной книги.

«У всех пожилых родителей — забирайте паспорт! В банке и других организациях действуйте за них сами по доверенности или в их присутствии», — порекомендовала другая подписчица, отметив, что документ ее 75-летней матери хранится у нее. Однако ей возразили, что есть ситуации, где паспорт может понадобиться срочно, к примеру, госпитализация.

Ранее россияне дали советы по общению с мошенниками. Пользователи сети заявили, что не стоит разглашать никаких персональных данных в случае малейших сомнений, а лучше вообще не вступать в разговоры с людьми, звонящими с незнакомых номеров.