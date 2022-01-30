Россияне нашли новый способ использования ковров зимой

Россияне в группе «ВКонтакте» «Люберцы Life™» обсудили новый способ использования ковров зимой. Жители Подмосковья застилают ими скользкие участки пути.

На опубликованной фотографии в одном из дворов города местные жители решили положить на дорожки, усыпанные снегом, коврики. «Нанотехнологии в Люберцах», — подписали пост модераторы сообщества.

В комментариях жители города с юмором написали, что главное результат — и не скользко и коврики будут чистыми. «Если серьезно. Легко осудить того, кто хоть что-то делает. Так что, молодцы, нашли выход», — с энтузиазмом отметили горожане.

Некоторые также под постом с иронией сообщили, что это похоже на ковровые дорожки и по таким можно ходить только в лаковых туфлях. А кто-то и вовсе отметил, что при таком уровне комфорта можно сразу и обувь снимать.

В ответ на пост сотрудники администрации городского округа Люберцы обещали убрать снег и привести территорию в порядок.

Ранее в Химках коммунальщики присыпали огромную яму снегом.