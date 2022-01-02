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Россияне нашли ошибку в работе советского художника и объяснили ее

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Россияне нашли ошибку в работе советского художника и объяснили ее
Картина Евгения Биткина «Москва зимняя»

Россиянин выложил иллюстрацию «Москва зимняя» советского художника Евгения Биткина в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)». Он поинтересовался у пользователей, не узнают ли они изображенное на ней место в столице. Юзеры нашли ошибку в представленной работе 1969 года и объяснили ее.

Подписчики интернет-сообщества сразу узнали Пушкинскую площадь. Некоторые обратили внимание на то, что в этом районе столицы никогда не ходили трамваи, а таковой на изображении присутствует. «Конечно, это Тверская улица, тогда Горького. Серый куб — это «Известия». А почему трамвай на Тверской? Чтобы ярче картина была. Просто синий троллейбус сюда не подходит по цветам. Все было бы однотонно и не празднично. Художник не подумал, что его работу будут рассматривать москвоведы-буквоеды», — поделилась мыслями россиянка.

Один из пользователей предположил, что трамваи по этим дорогам в 1969-м все же ходили, просто участники дискуссии моложе, поэтому не помнят. «Я там жила, и в том году мне уже было девять лет. Трамваев точно не было. Были только троллейбусы и автобус», — ответили ему.

Ранее табличка с ошибкой в московском парке привлекла внимание россиян.

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