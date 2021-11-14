Россияне назвали деловой центр «Москва-Сити» гнилыми зубами города

Своей публикацией москвичка подняла волну возмущений. Многие написали, что подпись женщины похожа на издевательскую шутку, так как большинству горожан не нравится современное строительство. По мнению фолловеров канала, этот деловой район портит общую картину и представление о Москве. «Не нравится. Будто маленький ребенок впервые строит из кубиков, и пока не получается», «Словно промзону сфотографировали. Я не архитектор, но, по-моему, некрасиво!», «"Гнилые зубы" Москвы. Бездарный вкус и больное воображение ваятелей», — выразили негодование подписчики сообщества.

Но среди юзеров нашлись и те, кто защитил небоскребы, отметив, что когда-то москвичи так же не признавали Новый Арбат, без которого сейчас город уже сложно представить. «Интересно. Пока чужое. Новый Арбат тоже не принимали, но он стал частью столицы. Это тоже станет, как Эйфелева башня. Вырастут новые поколения, будет иное восприятие», «Современно», «Каждый промежуток времени оставляет свои отпечатки в городе. Москва всегда была эклектична, и в этом весь ее шарм! Очень красивый получился ансамбль», — отметили они.

Ранее жильцы дома на улице Солянка возмутились, когда рабочие закрасили в одном из подъездов историческую метлахскую плитку во время ремонта. «Как такое вообще могло в голову прийти? И покрасили еще так "творчески" — заплаточками, и присыпали желтую краску еще какими-то синими песчинками», — возмутилась местная жительница.