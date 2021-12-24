Россияне назвали главные слова уходящего года

Главным словом уходящего года по мнению россиян стал «коронавирус». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На второе место в рейтинге попало словосочетание «рост цен», на третье — «QR-коды». Их назвали главными в 2021 году 34 и 28 процентов россиян соответственно. Также в список вошли слова «вакцина», «снижение доходов», «маски», «дистанционное обучение».

Кроме того, россияне назвали главные международные события года. Лидером стала пандемия. На второе и третье место попали рост цен с инфляцией и массовая вакцинация от коронавируса. В масштабах страны, по версии опрошенных, важными событиями стали борьба с ковидом, выборы в Государственную Думу и снова — рост цен.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне отмечают негативное влияние мигрантов на возможность их трудоустройства. Такой позиции придерживаются 44 процента опрошенных.